Polizei Bochum

POL-BO: Räuberin (25) zerschneidet Einkaufstasche - Festnahme!

Herne (ots)

Dieser Plan ging gründlich daneben: Mit einer Schere hat eine 25-Jährige in Wanne-Eickel die Tasche einer 59-Jährigen zerschnitten und nach deren Portemonnaie gegriffen - doch die Geschädigte setzte sich erfolgreich zur Wehr.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 6. Juni, in einem Schuhgeschäft in der Wanne-Eickeler Fußgängerzone. Bei einem Einkaufsbummel bemerkte die 59-jährige Hernerin gegen 16.30 Uhr, wie sich jemand an ihrer Tasche zu schaffen machte. Als sie sich umdrehte, stand eine 25-jährige Frau aus Dortmund hinter ihr; in der einen Hand ihr Portemonnaie, in der anderen eine Schere.

Die Hernerin rief augenblicklich um Hilfe. Gemeinsam mit einer Angestellten hielt sie die 25-Jährige fest und verständigte die Polizei. Die 59-Jährige erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Beamten nahmen die polizeibekannte 25-Jährige fest. Die Ermittlungen gegen die Frau, die bereits durch mehrere ähnlich gelagerte Delikten auffällig geworden ist, dauern an.

