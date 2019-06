Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Gefährliche Körperverletzung an Straßenbahnhaltestelle - Wer kennt diese Steinewerfer?

Bochum (ots)

Noch haben die Beamten des Bochumer Kriminalkommissariats 31 diese beiden Männer nicht ermittelt, die dringend tatverdächtig sind, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Am 1. Dezember 2018 (Samstag) war es gegen 3.15 Uhr zunächst zu einer Auseinandersetzung in der Diskothek an der Hans-Böckler-Straße in Bochum gekommen.

Diese verlagerte sich anschließend auf die vor dem Lokal gelegene Straßenbahnhaltestelle.

Hier nahmen die obigen Männer 10x10 cm große Steine aus dem Gleisbett und warfen sie in Richtung einer vierköpfigen Personengruppe. Ein Mann wurde dadurch am Knie getroffen und verletzt.

Der Vorfall an der Haltestelle wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit einem richterlichen Beschluss sind zwei Fotos der Steinewerfer nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Tatverdächtigen, augenscheinlich Südländer, sind 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank. Einer der Männer hat einen Bartansatz, der andere einen nach unten spitz zulaufenden Bart.

Das KK 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



