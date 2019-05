Polizei Bochum

POL-BO: Vier Versammlungen in der Bochumer Innenstadt verlaufen friedlich

Bochum (ots)

Heute (24.) galt es für die Polizei, gleich mehrere Versammlungen in der Bochumer Innenstadt zu schützen.

Nahezu zeitgleich fanden in der Zeit zwischen 12 bis 14.35 Uhr vier Versammlungen in der Bochumer Innenstadt statt. Die Polizei war mit stärkeren Kräften präsent, um die gesetzlich garantierte Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit in allen Fällen zu gewährleisten.

An der Versammlung "Fridays for Future" nahmen rund 250 Personen teil. Die Versammlung bewegte sich von 12 bis 14.35 Uhr über verschiedene Straßen im innerstädtischen Bereich. Sie startete am Bochumer Hauptbahnhof und endete nach verschiedenen Zwischenkundgebungen am Platz des europäischen Versprechens.

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Partei "Die Rechte" führte in der Zeit von 13 bis 13.40 Uhr eine stationäre Versammlung im Rahmen des Europawahlkampfes in der Fußgängerzone der Bochumer Innenstadt (Huestraße) durch. 23 Personen nahmen daran teil.

Gegen die Versammlung der Partei "Die Rechte" wurde kurzfristig heute eine Eilversammlung beim PP Bochum angemeldet. An dieser nahmen in der Spitze bis zu 100 Menschen im Bereich Huestraße / Luisenstraße teil. Sie endete um 13.50 Uhr.

Eine weitere unangemeldete Spontanversammlung mit bis zu 60 Personen im Bereich Dr.-Ruer-Platz / Huestraße verlief ebenfalls störungsfrei. Deren Protest richtete sich ebenfalls gegen die Versammlung der Partei "Die Rechte". Sie endete ebenfalls gegen 13.50 Uhr.

Alle Versammlungen verliefen störungsfrei. Das polizeiliche Einsatzkonzept verhinderte, dass es zu möglichen Konfrontationen mit den Teilnehmern der Partei "Die Rechte" kam. Punktuell kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des innerstädtischen Fahrzeugverkehrs.

