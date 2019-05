Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Versuchtes Tötungsdelikt nach Veranstaltungsbesuch - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum

In den frühen Morgenstunden des 5. Mai (Sonntag) ist es in einer Wohnung in Herne-Baukau zu einem versuchten Tötungsdelikt und schwerem, sexuellen Übergriff auf eine 37 Jahre alte Hernerin gekommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen - insbesondere Besucher einer Veranstaltung, die an der Werderstraße 51 a in Herne (Affenhack Studios) stattgefunden hat. Auch das Opfer hat sich vor der Tat dort aufgehalten.

Ebenso werden Taxifahrer als Zeugen gesucht, die am Sonntagmorgen (5. Mai), etwa in der Zeit von 2.45 Uhr bis 3.15 Uhr, neben der 37-Jährigen auch andere Besucher dieser Veranstaltung von der Werderstraße 51 a, weggefahren haben.

Der Tatverdächtige soll nach den bislang durch die eingerichtete Mordkommission, unter Leitung von KHK R. Wefelscheid und in Absprache mit dem zuständigen Staatsanwalt D. Streßig, durchgeführten Ermittlungen mit im Taxi gesessen haben und am Wohnort der Frau mit ausgestiegen sein. Dort hat er sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der Geschädigten verschafft, wo die Tatausführung letztlich erfolgte.

Unter den Telefonnummern 0234/909-594230 oder 0234/909-4441 (außerhalb der Bürodienstzeit) bittet die Mordkommission um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell