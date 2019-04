Polizei Bochum

POL-BO: Scheibe eingeschlagen und Tresor geöffnet: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in das Büro eines Geschäfts in der Herner Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20. April, 18.45 Uhr, und Dienstag, 23. April, 7.15 Uhr. Auf der Rückseite des Geschäfts an der Bahnhofstraße 34 hebelten die Täter ein Tor auf, zerstörten eine Fensterscheibe und drangen so in das Büro ein. Gewaltsam öffneten sie einen Tresor und entwendeten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

