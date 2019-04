Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Vor dem Schulgelände - Junger Mann nimmt sexuelle Handlungen an sich vor

Bochum (ots)

"Exhibitionist an der Agnesstraße 33 in Bochum-Grumme gesichtet!" Nach diesem Funkspruch fuhr eine Streifenwagenbesatzung der Bochumer Polizei am gestrigen 9. April zu der dortigen Schule.

Hier, auf einem Grünsteifen vor dem eingezäunten Schulgelände, hatte eine Zeugin einen Mann beobachtet, der gegen 12.30 Uhr bei geöffneter Hose und einem Lächeln im Gesicht sexuelle Handlungen an sich vornahm. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen auf dem Schulgelände.

Als die Frau den Mann anschrie, rannte er fluchtartig in Richtung Herner Straße davon. Den Grünstreifen erreicht man von der Wielandstraße aus über einen Fußweg.

Der gesuchte Sittlichkeitstäter, augenscheinlich deutscher Abstammung, ist nicht älter als 25 Jahre, 175 cm lang, hat kurze hochgegelte, blonde Haare und trug eine Jeanshose sowie eine hellblaue Bomberjacke mit einem roten Streifen am Kragen.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

