POL-BO: Einbrecher stehlen Tresor - Zeugen gesucht!

Einbruch in ein Büro in Bochum-Grumme - bislang unbekannte Täter haben einen Tresor entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf noch unbekannte Weise haben die Einbrecher sich in der Zeit von Mittwoch, 6. März, 18 Uhr, und Donnerstag, 7. März, 7.10 Uhr, Zugang zu den Räumlichkeiten am "Weg am Kötterberg" verschafft. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) leitet die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8110 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

