POL-MS: 41 Verwarnungsgelder in etwas mehr als 60 Minuten

Münster (ots) - Nach einem Raub unter dem Einsatz von Pfefferspray am frühen Samstagmorgen (9.7., 3:15 Uhr) am Berliner Platz ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet ein 31-Jähriger mit drei Männern in Streit. Diese stießen den Münsteraner im Verlauf zu Boden, sprühten Pfefferspray in seine Augen und entwendeten seine Geldbörse. Anschließend flüchteten die ...

