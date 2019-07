Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit geparkten Autos - Test zeigt 0,76 Promille

Münster (ots)

Ein 28-jähriger VW-Fahrer kollidierte am frühen Mittwochmorgen (03.07., 04:05 Uhr) mit zwei geparkten Autos am Schifffahrter Damm. Der junge Mann fuhr stadtauswärts, kam dann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Fahrzeuge. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 28-jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte und vermutlich am Steuer eingeschlafen ist. Ein freiwilliger Test zeigte 0,76 Promille. Der Münsteraner musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

