Polizei Münster

POL-MS: Fußgängerin von Krad erfasst - 36-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Eine 36-jährige Fußgängerin wurde Samstagabend (2.3., 22.50 Uhr) bei einem Unfall auf der Hafenstraße schwer verletzt. Die Münsteranerin querte, nach ersten Erkenntnissen ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße in Richtung Frie-Vendt-Platz und eine wenige Meter weiter stehende Fußgängerampel zeigte Rot. Ein 22-Jähriger Motorradfahrer, in Richtung Ludgeriplatz unterwegs, erfasste die Frau mit der Suzuki und schleuderte sie zu Boden. Rettungskräfte brachten die 36-Jährige in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell