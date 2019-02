Polizei Münster

POL-MS: Ohne Führerschein unterwegs - Kradfahrer rutscht 190 Meter über die A 52

Münster / Dorsten (ots)

Ein 37-jähriger Kradfahrer verletzte sich am Dienstag (12.2., 18:15 Uhr) auf der Autobahn 52 bei Dorsten schwer. Der Mann aus Herne war auf seinem Motorrad Richtung Essen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte der 37-Jährige aus bislang unklarer Ursache mit einem Tanksattelzug, rutschte mit seinem Krad etwa 190 Meter weit über die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass das Zweirad nicht versichert ist und der 37-Jährige keinen Führerschein hat. Den Mann aus Herne und den Halter des Motorrades erwarten nun Strafanzeigen.

