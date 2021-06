Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Beim Radeln nicht geschaut

Nicht auf den Verkehr achtete ein 11-Jähriger am Mittwoch in Bad Buchau.

Der 11-Jährige fuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem Fahrrad in der Mohrengasse. An der Einmündung zur Kirchstraße bog er nach links in diese ab. Dort fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Ford. Sie hatte Vorfahrt. Der 11-Jährige stieß mit dem Auto zusammen. Durch den Unfall stürzte er zu Boden. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

