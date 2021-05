Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu schnell im Regen

Auf dem Dach blieb ein Mercedes am Mittwoch bei Geislingen liegen.

Der 34-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 21.15 Uhr von Eybach in Richtung Steinenkirch. Auf regennasser Fahrbahn fuhr er wohl zu schnell und verlor bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Straße ab. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und blieb nach etwa 200 Metern auf dem Dach liegen. Der 34-Jährige blieb unverletzt und konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Polizei zwei abgefahrene Hinterreifen an dem Mercedes. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen völlig die Bodenhaftung. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

