POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unbekannter fährt in Leitplanke

Ein Autofahrer soll am Sonntag bei Böhmenkirch bei einem Überholmanöver den Gegenverkehr in Gefahr gebracht haben.

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, sei sie gegen 20.30 Uhr in der Steige von Steinenkirch in Richtung Eybach unterwegs gewesen. Nach einer unübersichtlichen Linkskurve sei sie von einem Auto überholt worden. Als ein Fahrzeug entgegen gekommen sei, habe der Fahrer noch mehr beschleunigt und sei danach rechts in die Leitplanke gefahren. Die 31-jährige Entgegenkommende musste sehr stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unbekannte fuhr in Richtung Eybach davon. Die Polizei aus Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte soll kurze helle Haare tragen und möglicherweise mit einer schwarzen C-Klasse unterwegs gewesen sein. Das Auto müsste auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein. Die Polizei bittet unter der Telefon-Nr. 07331/93270 um Zeugenhinweise.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

