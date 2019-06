Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/Blaubeuren - Polizei ertappt Alkohol- und Drogensünder

Drei Autofahrer zog die Polizei am Dienstag und Mittwoch aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Dienstag kontrollierte die Polizei in Ehingen im Mühlweg einen 21-Jährigen Peugeot Fahrer. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einem positiven Test musste er eine Blutprobe abgeben. In der Lindenstraße musste ein 29-Jähriger sein Auto am Mittwoch kurz vor 1 Uhr stehen lassen. Der Audi Fahrer war unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen. In Blaubeuren stoppte eine Polizeistreife am Dienstag einen betrunkenen Mazda Fahrer. Der fuhr gegen 18.30 Uhr in der Karlstraße. Nach einem positiven Alkoholtest brachte die Polizei ihn in ein Krankenhaus. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

