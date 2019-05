Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Ulm - Korrektur: Staatsanwaltschaft und Polizei teilen mit: Mutmaßliche Drogenhändler in Haft / Am Montag vergangener Woche beschlagnahmte die Polizei in Ulm rund 1.000 Ecstasy-Tabletten.

Die Ermittlungen der Behörden richten sich gegen einen 20-Jährigen aus Ulm und einen 22-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis. Sie stehen im Verdacht, mit Rauschgift zu handeln. Der Verdacht soll sich Anfang Mai bestätigt haben, als die Polizei die Verdächtigen in Ulm festnahm. Bei einem vermeintlichen Drogengeschäft beschlagnahmten die Ermittler mehr als 1.000 Ecstasy-Tabletten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Ulm Haftbefehle gegen die beiden Verdächtigen. Diese befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

