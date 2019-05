Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Rollerfahrer bleibt unverletzt

Zwei Fahrzeuge stießen am Dienstag in Giengen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr war ein Opel in der Wallersteinstraße unterwegs. Dessen Fahrerin fuhr in die Schulstraße. Dort war ein Roller in Richtung Finkenstraße unterwegs. Auf den hatte die Autofahrerin nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rollerfahrer stürzte. Ein Krankenwagen kam ebenfalls zu der Unfallstelle. Die Rettungskräfte stellten bei dem 69-Jährigen keine Verletzungen fest. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll die Sonne so tief gestanden haben, dass die Autofahrerin das Zweirad nicht gesehen hat. Auf die 33-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

