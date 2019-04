Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Sachschaden nach Fehler beim Abbiegen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11.50 Uhr, kam es auf der B466 aufgrund einer Autobahnbaustelle zu erheblichem Verkehr auf der Umleitungsstrecke. Als sich der Verkehr auf der Dorfstraße staute, hielt der Fahrer eines BMW einen Abstand und gab einer Frau Zeichen, dass sie in die Dorfstraße einfahren kann. Darauf reagierte diese aber nicht. Als der Verkehr in seine Richtung wieder floss, fuhr der BMW-Fahrer wieder los. Nun bog auch die Fahrerin des Renault ab und stieß in die Beifahrerseite des BMW. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 1.500EUR am Renault und 1.500EUR am BMW.

