POL-UL: (UL) Schelklingen - Ungebetener Gast

Ein Unbekannter stieg am Wochenende in eine Scheune und ein Gartenhaus in Justingen ein.

Ulm (ots)

Am Samstag oder Sonntag war ein Einbrecher in der Ellmendinger Straße. Zwischen 18 und 12.30 Uhr ging er zu einer Scheune und brach das Tor auf. So kam er ins Innere. Dort suchte er nach Beute. Er fand einen Werkzeugkasten und einen Akkuschrauber. Danach ging er zu einer Gartenhütte und brach sie auf. Auch dort suchte er nach Brauchbarem. Nach bisherigen Ermittlungen fand er dort nichts. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen unter der Telefonnummer 07391 5880 entgegen.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihr Gartenhaus gegen Einbrecher schützen können, erhalten Sie online unter www.k-einbruch.de.

