Draußen bleiben musste ein Unbekannter zu Wochenbeginn in Ulm.

Der Unbekannte wollte wohl in ein Geschäft in der Schlossstraße in Wiblingen gelangen, berichtet die Polizei. Mit einem Stein schlug er mehrmals gegen die Scheibe. Die splitterte zwar, zerbrach aber nicht. Der Täter erkannnte, dass er nicht zum Ziel kommt. Er ergriff die Flucht. Die Polizei (Tel. 0731/401750) sicherte die Spuren der Tat. Sie ermittelt jetzt, um den Einbrecher festzustellen. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, ergänzt die Polizei. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

