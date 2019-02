Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Sechsjähriger verletzt

Am Mittwoch stießen bei Beimerstetten zwei PKW zusammen.

Gegen 17.30 Uhr war eine Mercedes-Fahrerin von Tomderdingen in Richtung Beimerstetten unterwegs. An der Einmündung in Richtung Bundesstraße 10 wollte die 61-Jährige links abbiegen. Dass ihr ein Smart entgegenkam, beachtete die Fahrerin nicht. Sie missachtete die Vorfahrt des 39-jährigen Fahrers. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer sowie der Beifahrer im Smart wurden leicht verletzt. Rettungskräfte kamen zur Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte den 6-jährigen Beifahrer vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kamen und nahmen die Fahrzeuge mit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-Verkehr.de

