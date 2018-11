Ulm (ots) - Die Einbrecher hebelten an dem Gebäude auf dem Marktplatz eine Tür auf. So gelangten sie in das Innere. Hier brachen sie eine weitere Tür auf und kamen in Büros. Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge entwendeten die Täter nichts. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

