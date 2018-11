Ulm (ots) - Passanten riefen die Polizei, als sich am Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr in der Göppinger Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Paradiesgasse mehrere Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren gegenseitig schlugen. Die eintreffenden Beamten konnten den Sachverhalt nicht endgültig klären, da alle Beteiligten mehr oder weniger stark alkoholisiert waren. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Schlägerei dauern an.

