Ulm (ots) - An der Straße Richtung Alleshausen lagen am Montag zwei Altreifen, an der Straße Richtung Moosburg vier. Die ordnungsgemäße Entsorgung übernahm der Bauhof. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt.

