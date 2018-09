Ulm (ots) - In der Nacht zum Dienstag wollte ein Einbrecher in eine Firma in der Bleichstraße. Deshalb hebelte er an der Tür. Doch die Betreiber hatten vorgesorgt. Deshalb gelang es dem Unbekannten nicht, die Tür zu öffnen. Er musste die Flucht ergreifen. Ohne Beute. Die Göppinger Polizei sicherte die Spuren. Sie ermittelt jetzt und sucht den Täter.

Wie man sich gegen Einbruch schützen kann, darüber informiert die Polizei. Kostenlos. Zum Beispiel in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der Pfarrstr. 31 in Göppingen. Sie ist dienstags und donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr besetzt. Oder am Sonntag auf dem Ulmer Münsterplatz. Im Rahmen des 12. Ulmer Sicherheitstags geben Polizei und ihre Partner viele Tipps rund um die Sicherheit. Wer Glück hat, gewinnt einen Mitflug im Polizeihubschrauber. Und wer sich Zeit nimmt, kann auch die sonst sehenswerte Stadt samt Münster anschauen.

