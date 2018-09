Ulm (ots) - Der Zusammenstoß war gegen 16.20 Uhr zwischen Holzheim und Manzen. Eine 29-Jährige war mit ihrem VW aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden BMW aufgefahren. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Der BMW wurde durch den Aufprall auf ein drittes Auto geschoben. Dessen Fahrerin oder Fahrer hielt nach dem Unfall jedoch nicht an und fuhr auf der Schlater Straße in Richtung Manzen davon. Der Schaden am VW und am BMW wird auf 5000 Euro geschätzt.

++++++1714542

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell