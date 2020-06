Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet

Einen geringen Wechselgeldbetrag hat ein Unbekannter beim Einbruch in eine Gaststätte in der Eberhard-Finckh-Straße in Großengstingen gestohlen. Der Täter schlug zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, sechs Uhr, die Scheibe einer Terrassentür ein und machte sich danach auch an einer Innentür gewaltsam zu schaffen. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Einbrecher in einem Büro auf das Bargeld und ließ es mitgehen. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell