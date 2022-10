Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Schwer verletzt

Friesenheim (ots)

Während Arbeiten mit einem Trennschleifer hat sich ein junger Mann am Donnerstagmorgen in der Niederschopfheimer Straße schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen hat sich der Trennschleifer gegen 8:15 Uhr beim Hantieren an einem Betonelement verkantet, was der Auslöser für den Arbeitsunfall gewesen sein dürfte. Derzeit liegen den Beamten des Polizeireviers Lahr keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell