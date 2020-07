Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Suche nach vermisstem Kind

Achern (ots)

Die Suche nach einem vermissten Kind beschäftigte am Dienstag nicht nur Familienangehörige des 12-Jährigen, sondern auch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch. Der Junge war nach dem Schulbesuch am Vormittag, wie sich später herausstellte aufgrund eines Streits in der Schule, nicht nach Hause zurückgekehrt. Die gegen Abend mit in die Suche einbezogenen Ordnungshüter aus Achern konnten den Vermissten kurz vor 18 Uhr in Renchen finden und in die Obhut der erleichterten Eltern übergeben. /ma

