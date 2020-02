Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Eingebrochen

Rastatt (ots)

Ein Unbekannter hat von Mittwoch auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Ludwigfeste" mehrere Kellerverschläge aufgebrochen. Mit diversen entwendeten Gegenständen suchte der ungebetene Besucher anschließend das Weite. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht abschließend geschätzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

