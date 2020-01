Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Promille Schild gestreift

Baden-Baden (ots)

Mit einem Alkoholwert von annähernd eineinhalb Promille wurde in den frühen Mittwochmorgenstunden eine 49-Jährige in der Europastraße aus dem Verkehr gezogen. Die Frau streifte kurz vor 1 Uhr, in Höhe des Abzweigs in Richtung Oos, die Befestigung eines Hinweisschildes und verursachte daran einen Schaden von rund 150 Euro. Nach einem Alkoholtest führte der weitere Weg zur Blutentnahme. Neben der Einbehaltung ihres Führerscheines, sieht sie nun auch noch einem Strafverfahren entgegen.

