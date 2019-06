POL-OG: Forbach - Badeunfall

Polizeipräsidium Offenburg

Nach einem tragischen Badeunfall am Dienstagnachmittag im Forbacher Schwimmbad schwebt ein 4-jähriges Kind nun in Lebensgefahr. Das Mädchen hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt aus dem Sichtbereich von Familienangehörigen entfernt und war eigenständig ins Wasser gegangen. Als die Mutter das Verschwinden ihrer Tochter bemerkte, machte sie sich sofort auf die Suche und fand ihr Kind kurz nach 15.30 Uhr regungslos im Außenbecken treiben. Ein Zeuge und der Bademeister zogen die 4-Jährige aus dem Wasser und begannen bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes mit Reanimierungsmaßnahmen. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Mädchen wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

