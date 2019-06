Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auffahrunfall beim Klärwerk

Bühl (ots)

Zu einem Auffahrunfall in Höhe des Klärwerkes kam es am Dienstag gegen 16.20 Uhr. Hierbei prallte ein 50-Jähriger mit seinem VW in das Heck eines vorausfahrenden Opel. Der 82-jährige Opel-Fahrer soll allerdings zuvor ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst haben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Reparaturschaden von schätzungsweise 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuglenker sehen einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.

