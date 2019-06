Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruch in Spielkasiono

Sinzheim (ots)

Am Dienstag kam es kurz nach 2 Uhr zu einem Einbruch in ein Spielkasino in der Hauptstraße. Vermutlich zwei Unbekannte schoben zunächst einen Rolladen nach oben, hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Büroraum des Kasinos. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und lösten dabei allerdings einen Einbruchalarm aus, was sie zur sofortigen Flucht veranlasste. Einer der Eindringlinge, der mit einem roten Kapuzenpulli bekleidet war, flüchtete in einem in der Nähe wartenden dunklen VW Touran in Richtung Dr.-Josef-Fischer-Straße. Der zweite Einbrecher, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, rannte über die Erlenstraße davon. Am Fenster entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Baden-Baden: Tel. 07221 680-0 entgegen. /ag

