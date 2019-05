Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Ferdinand-Rahner-Straße sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach dem Verursacher und bitten hierzu um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag auf dem Parkplatz eines metallverarbeitenden Betriebs einen dort abgestellten VW Touran beschädigt und hierbei einen Schaden von etwa 2.500 Euro angerichtet. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens. Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler.

