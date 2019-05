Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Nach Diebstahl gestellt

Achern, Wagshurst (ots)

Weil sich zwei 23 und 28 Jahre alte Männer am frühen Montagabend auf einer Wertstoffdeponie in der Maiwaldstraße zu schaffen machten, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Das Duo war kurz vor 20 Uhr damit beschäftigt, diverse elektronische Gegenstände in ihrem Wagen zu verstauen. Die durch einen Sicherheitsdienst alarmierten Beamten konnten die Männer wenig später am Ort des Geschehens stellen. Gegen diese wird nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. /ya

