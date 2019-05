Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Gefallen oder gestürzt?

Sinzheim (ots)

Zeugen fanden am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr in der Fasanenstraße einen verletzten Mann, der offensichtlich zuvor gestürzt war und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Der leichtverletzte Mann Anfang 50 wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ob der Mann zu Fuß stürzte oder mit einem in der Nähe liegenden E-Bike zu Fall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/rs

