Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Unfall auf der Autobahn

Baden-Baden, A5 (ots)

Möglicherweise führte die Alkoholisierung eines Citroen-Fahrers von fast einem Promille am Dienstagmorgen unweit einer Raststätte bei Baden-Baden zu einem Verkehrsunfall und so zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der A5 in Richtung Basel. Der Mann kollidierte gegen 6.20 Uhr mit einem Lastwagen, wodurch sein Wagen zeitweise quer stand. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Trotzdem musste der Unfallverursacher wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden. Anlässlich seiner mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die alarmierten Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

