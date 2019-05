Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Einbruch in Container

Neuried (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an einem Kiosk am Jachthafen zu schaffen. Der Unbekannte versuchte eine Tür und einen Rollladen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An einem frei stehenden, zugehörigen Container verschaffte sich der Dieb Zutritt durch das Aufbrechen der Eingangstüre. Aus dem Inneren wurde eine bislang nicht bekannte Anzahl von Zigaretten entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

/ph

