Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achern (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Mittwoch einen "Am Stadtbächel" geparkten KIA erheblich beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. An dem gerammten Wagen des Models " Sportage" ist durch die Karambolage ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstanden. Hinweise zum Unfallverursacher des sich zwischen 23.45 Uhr und 5 Uhr zugetragenen Malheurs nehmen die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell