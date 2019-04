Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf-Aubach - Technischer Defekt an einem Trafogebäude sorgt aktuell für Stromausfall

Lauf-Aubach (ots)

Aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defekts an einem Trafogebäude in Lauf-Aubach, befinden sich die Ortschaften Lauf, Ottersweier und Sasbach seit heute Morgen, 10 Uhr, ohne Strom. Die Arbeiten des Netzbetreibers dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließen die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ein Fremdverschulden aus.

/sk

