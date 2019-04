Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingeklemmt

Baden-Baden (ots)

Vermutlich führte eine kurze Fehlbedingung eines Autos am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall mit eine schwer verletzten Frau. Ein Senior wollte seinen BMW kurz vor 14 Uhr in die Garage einparken und beschleunigte hierbei ungewollt stark. Zur selben Zeit befand sich eine Frau in der Einfahrt. Sie wurde von dem Wagen erfasst und zwischen diesem und der Garagenwand kurzzeitig eingeklemmt. Ein Nachbar, der zufällig auf das Geschehene aufmerksam wurde, konnte die Frau schließlich befreien. Sie musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden.

