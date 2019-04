Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte sind derzeit unter anderem mit einer Unfallflucht am Donnerstagvormittag in der Sophienstraße beschäftigt. Dort ist nach bisherigen Erkenntnissen gegen 11.20 Uhr der Fahrer eines roten VW Tiguan im Bereich der Rittergasse vom Gehweg auf die Fahrbahn eingefahren und hat hierbei einen in Richtung Leopoldsplatz herannahenden Linienbus zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und Tiguan ist es nicht gekommen. Ein 75 Jahre alter Fahrgast ist im Bus allerdings hierdurch gestürzt und leicht verletzt worden. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem roten Tiguan und dessen Fahrer. Es soll sich um einen Mann gehandelt haben. Wer Hinweise zum gesuchten Wagen und/oder dessen Chauffeur geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 32172 bei den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell