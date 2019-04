Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Rettungswagen kollidiert

Offenburg (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro war nach einem Auffahrunfall am Mittwochmittag in der Grabenallee zu beklagen. Eine 45 Jahre alte Seat-Lenkerin übersah kurz nach 15 Uhr, dass die vor ihr befindliche Fahrerin eines Rettungswagens ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringert hatte und krachte in das Heck des Transportfahrzeugs. Verletzt wurde niemand.

