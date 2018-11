Rastatt (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl am frühen Montagabend in der Münchfeldstraße haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben drei noch unbekannte, männliche Täter zwischen 17.15 Uhr und 17:40 Uhr die kurze Abwesenheit eines 21-jährigen Wohnungsinhabers ausgenutzt und sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Nachdem die drei dunkel gekleideten Männer osteuropäischer Erscheinung in der Wohnung Schmuck aufgefunden haben, wurde sie von dem heimkehrenden Bewohner überrascht. Während es diesem kurzzeitig gelang, einen der Langfinger zu stellen, wurde der 21-Jährige von einem Komplizen mit Pfefferspray attackiert und hierdurch leicht verletzt. Dem Trio gelang so mit der Beute von noch unbekanntem Wert die Flucht. Sie sollen in einer schwarzen Limousine ohne vorderes Kennzeichen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davongefahren sein. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

