POL-OG: Friesenheim - Plötzlich auf die Fahrbahn gerannt

Friesenheim (ots) - Das plötzliche Betreten der Fahrbahn sorgte am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge zu leichten Verletzungen eines 49-Jährigen. Der 36 Jahre alte Lenker eines Fiat war gegen 17.15 Uhr auf der B3 in Richtung Offenburg unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bahnhofstraße weiter geradeaus fahren wollte. Aufgrund des für die Linksabbiegespur geltenden Rotlichts begann sich der dortige Verkehr zu stauen. Als der Endvierziger zwischen den dort stehenden Pkw plötzlich die Fahrbahn betrat, konnte der Mittdreißiger einen Zusammenstoß trotz einer sofortigen Vollbremsung nichtmehr verhindern. Zur Behandlung wurde der 49-Jährige in das Krankenhaus nach Lahr gebracht.

