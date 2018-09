POL-OG: Offenburg - Bordsteinkante wird zum gefährlichen Hindernis

Offenburg (ots) - Ein Fahrfehler dürfte am Montagmittag zu einem Sturz einer 41 Jahre alten Fahrradfahrerin geführt haben. Nach bisherigen Feststellungen war die Frau kurz nach 12 Uhr über eine Bordsteinkante in der Zähringerstraße gefahren und in der Folge über die Lenkstange ihres Pedelecs auf die Straße gestürzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Verletzte wurde von Kräften des Rettungsdienstes in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht.

