POL-OG: Offenburg - Vor den Augen der Polizei

Offenburg (ots) - In unmittelbarer Nähe zum Offenburger Polizeirevier stürzte am Freitagmorgen gegen 5:15 Uhr nach nur wenigen Metern Fahrt ein 22-Jähriger mit seinem Motorroller. Der Mann war zuvor von einem Geldinstitut gestartet und kam nach etwa 10 Metern alleinbeteiligt zu Fall. Bei der Überprüfung des Verkehrsteilnehmers stellte sich heraus, dass in der Alkoholisierung von rund zwei Promille der Grund für seine Fahruntauglich zu suchen war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell