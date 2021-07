Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Hyundai angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 09:45 und 09:45 Uhr an einem in der Leonberger Straße vor Haus Nr. 25 abgestellten Hyundai i30 angerichtet hat. Er beschädigte das Fahrzeug hinten links und machte sich anschließend aus dem Staub. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell