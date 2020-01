Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Ludwigsburg; Unfallzeugen im Bereich Vaihingen an der Enz gesucht; Verkehrsunfallflucht in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Einbruch in Café

Ein bislang unbekannter Täter hebelte zwischen Mittwoch 23.15 und Donnerstag 07.00 Uhr in der Holzmarktstraße in Ludwigsburg die Eingangstür eines Cafés auf. Anschließend begab er sich in Innere und öffnete dort gewaltsam einen Geldspielautomaten. Aus dem Automaten entwendete er die darin enthaltene Geldkassette mit einer noch unbekannten Bargeldsumme und machte sich dann mit der Beute aus dem Staub. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Vaihingen an der Enz: Zeugensuche nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag gegen 08.00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1125 zwischen Aurich und Vaihingen an der Enz ein Verkehrsunfall zu dem die Polizei nach Zeugen sucht. In Richtung Vaihingen an der Enz war eine 20-Jährige mit einem BMW unterwegs, als sie in einer Linkskurve mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Opel-Lenker zusammenstieß. Durch die Kollision wurden die jeweiligen Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von rund 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Insbesondere wird ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gesucht, der zum Unfallzeitpunkt mit einem dunklen Pkw hinter dem Opel-Lenker in Richtung Aurich unterwegs war und im weiteren Verlauf in Richtung Großglattbach abgebogen ist.

Marbach am Neckar: Skoda beschädigt - Verursacher flüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda, der zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Donnerstag 11.00 Uhr in der Bahnhofstraße unterhalb eines Einkaufsmarktes auf einem Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0, entgegen.

